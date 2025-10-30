В катавшуюся на американских горках женщину врезалась утка

Жительница США подала в суд после того, как утка врезалась в нее во время катания на американских горках. Об этом сообщает ABC News.

В марте этого года Хиллари Мартин из Флориды отдыхала в тематическом парке развлечений SeaWorld в Орландо. Когда она каталась на американских горках, в нее влетела утка. От удара по лицу американка потеряла сознание и получила травмы.

На сайте парка указано, что скорость на этом аттракционе может достигать 120 км/ч. При этом сама конструкция расположена над водоемом, что может «дезориентировать водоплавающих птиц, тем самым увеличивая риск столкновения». Пострадавшая утверждает, что ее не предупредили об этом перед катанием.

В иске указано, что парк не обеспечил безопасные условия и не устранил опасность, о которой знал или должен был знать. Мартин, после травмы испытывающая постоянные боли и страдание, требует возмещения ущерба в размере более $50 тыс. По словам женщины, инцидент лишил ее способности наслаждаться жизнью.

Судебное заседание назначено на 8 ноября. Компания SeaWorld заявила, что серьезно относится к безопасности посетителей парка и не будет комментировать дело до окончания расследования.

Ранее женщине присудили $7,5 млн после падения на тротуаре.