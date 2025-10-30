На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В катавшуюся на американских горках женщину врезалась утка

Американка подала иск из-за столкновения с птицей на американских горках
close
Depositphotos

Жительница США подала в суд после того, как утка врезалась в нее во время катания на американских горках. Об этом сообщает ABC News.

В марте этого года Хиллари Мартин из Флориды отдыхала в тематическом парке развлечений SeaWorld в Орландо. Когда она каталась на американских горках, в нее влетела утка. От удара по лицу американка потеряла сознание и получила травмы.

На сайте парка указано, что скорость на этом аттракционе может достигать 120 км/ч. При этом сама конструкция расположена над водоемом, что может «дезориентировать водоплавающих птиц, тем самым увеличивая риск столкновения». Пострадавшая утверждает, что ее не предупредили об этом перед катанием.

В иске указано, что парк не обеспечил безопасные условия и не устранил опасность, о которой знал или должен был знать. Мартин, после травмы испытывающая постоянные боли и страдание, требует возмещения ущерба в размере более $50 тыс. По словам женщины, инцидент лишил ее способности наслаждаться жизнью.

Судебное заседание назначено на 8 ноября. Компания SeaWorld заявила, что серьезно относится к безопасности посетителей парка и не будет комментировать дело до окончания расследования.

Ранее женщине присудили $7,5 млн после падения на тротуаре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами