В США женщине присудили $7,5 млн после падения на тротуаре, пишет People.

Учительница из Калифорнии Джастин Гуррола выиграла дело против города Уиттиер, получив денежную компенсацию за травмы, полученные после падения на общественном тротуаре. Как рассказала американка, она споткнулась о неровность, вызванную корнями деревьев, и упала лицом вперед. Согласно судебным документам, она получила переломы запястья, локтя и носа, а также травмы коленей, шеи и спины. Кроме того, врачи диагностировали у нее легкую черепно-мозговую травму и хроническую боль, которая сохраняется до сих пор.

Судебное разбирательство длилось несколько недель, после чего присяжные единогласно признали город Уиттиер полностью виновным в произошедшем. Адвокат женщины отметил, что власти населенного пункта в течение многих лет игнорировали жалобы жителей на поврежденные тротуары и не внедряли эффективных протоколов проверки и ремонта.

«Общественная безопасность — это не только полиция и пожарные. Это и поддержание инфраструктуры, чтобы люди не получали травмы или не погибали из-за халатности. Ждать трагедии — недопустимо», — заявил юрист.

Сама Гуррола подчеркнула, что ее иск был не ради денег, а ради предотвращения подобных случаев в будущем:

«После падения я больше не могла делать то, что любила, и это разбило мне сердце. Главное, чтобы никто другой не страдал так, как я», — прокомментировала она.

Ранее мужчина отсудил $28 тыс. у бывшего работодателя из-за стола в офисе.