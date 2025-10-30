Российский сенатор обратился в Минтранс из-за цен на билеты из Калининграда

Сенатор Гибатдинов призвал разобраться с ценами на авиабилеты из Калининграда

Сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов сообщил ТАСС, что направил обращение замминистру транспорта России Дмитрию Звереву, в котором призвал обеспечить доступные для российского населения цены на авиабилеты из Калининграда.

По его словам, причиной для этого послужила просьба депутата Заксобрания Калининградской области помочь с решением проблемы резкого роста стоимости авиаперевозок.

В обращении сенатор попросил оказать содействие в обеспечении доступных цен на авиабилеты из Калининградской области и в другие субъекты Российской Федерации.

Гибатдинов отметил, что, по информации Росавиации, в текущем году на субсидированные авиаперевозки на калининградском направлении было предусмотрено 692,3 млн руб. В рамках этой программы льготные билеты предусматриваются как для жителей Калининградской области, так и для отдельных категорий россиян.

Кроме того, он подчеркнул, что органы исполнительной власти региона также выделяют значительные средства в целях компенсации цен на авиационные перевозки.

«Несмотря на меры господдержки ценообразование пассажирских авиабилетов не может быть объяснено только экономическими причинами и дает возможность предположить о желании перевозчиков получить сверхприбыль в условиях частичной блокады региона со стороны недружественных стран», — выразил свое мнение сенатор.

По мнению Гибатдинова, резкий рост цен на авиабилеты ограничивает право калининградцев на свободу передвижения и наносит большой вред туристической отрасли Краснодарского края.

Ранее «Аэрофлот» заявил о рисках подорожания билетов из-за роста аэропортовых расходов.