Российский сенатор обратился в Минтранс из-за цен на билеты из Калининграда

Сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов сообщил ТАСС, что направил обращение замминистру транспорта России Дмитрию Звереву, в котором призвал обеспечить доступные для российского населения цены на авиабилеты из Калининграда.
По его словам, причиной для этого послужила просьба депутата Заксобрания Калининградской области помочь с решением проблемы резкого роста стоимости авиаперевозок.
В обращении сенатор попросил оказать содействие в обеспечении доступных цен на авиабилеты из Калининградской области и в другие субъекты Российской Федерации.
Гибатдинов отметил, что, по информации Росавиации, в текущем году на субсидированные авиаперевозки на калининградском направлении было предусмотрено 692,3 млн руб. В рамках этой программы льготные билеты предусматриваются как для жителей Калининградской области, так и для отдельных категорий россиян.
Кроме того, он подчеркнул, что органы исполнительной власти региона также выделяют значительные средства в целях компенсации цен на авиационные перевозки.
«Несмотря на меры господдержки ценообразование пассажирских авиабилетов не может быть объяснено только экономическими причинами и дает возможность предположить о желании перевозчиков получить сверхприбыль в условиях частичной блокады региона со стороны недружественных стран», — выразил свое мнение сенатор.
По мнению Гибатдинова, резкий рост цен на авиабилеты ограничивает право калининградцев на свободу передвижения и наносит большой вред туристической отрасли Краснодарского края.
Ранее «Аэрофлот» заявил о рисках подорожания билетов из-за роста аэропортовых расходов.