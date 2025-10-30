На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Защита обжаловала решение об изъятии недвижимости у экс-судьи Момотова

Решение об изъятии 97 объектов у экс-судьи Момотова обжаловали
Владимир Астапкович/РИА Новости

Решение Останкинского суда Москвы о конфискации в пользу государства активов бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова и его бизнес-партнера, оцениваемых как минимум в 9 млрд рублей, было обжаловано адвокатами. Об этом сообщает ТАСС.

«На судебное постановление о передаче имущества Момотова и других ответчиков по данному иску в собственность Российской Федерации подана апелляционная жалоба», - проинформировали в суде. Представитель суда добавил, что апелляцию подал Андрей Марченко, предприниматель и один из участников дела. При этом, по данным агентства, жалоба непосредственно от Момотова или его представителей в суд пока не поступала.

Генеральная прокуратура выступила с требованием об изъятии активов Момотова, рыночная стоимость которых составляет не менее 9 млрд рублей, включая более сотни объектов недвижимости, оформленных на его компаньонов Ивана и Андрея Марченко. Суд удовлетворил данный иск. В рамках этого дела в доход государства, в частности, была передана сеть бизнес-отелей Marton.

Генеральная прокуратура РФ считает, что Момотов создал гостиничный бизнес вместе с криминальным авторитетом и сотрудничал с организованной преступной группировкой «Покровские».

Ранее Момотов заявил в суде, что не смог купить квартиру в Москве, несмотря на годы службы.

