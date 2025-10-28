На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Семье грозит выселение из-за слишком реалистичных украшений к Хэллоуину

Le Figaro: во Франции семью могут выселить из-за украшений к Хэллоуину
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Семье во Франции грозит выселение из-за слишком реалистичных украшений к Хэллоуину, пишет Le Figaro.

Семья Лоэй, живущая в социальном жилье, уже 30 лет украшает свой сад к Хэллоуину, устраивая мини-спектакли с анимацией, скелетами, гробами и актерами в гриме. Но в этом году их старания имели неожиданные последствия.

В середине октября возле их дома собрались более 300 зрителей — втрое больше, чем ожидалось. Люди приезжали семьями, парковались вдоль улиц, а детям раздавали сладости. Однако из-за шума, заторов и несанкционированной торговли соседи подали жалобы.

Арендодатель — организация SIA Habitat — направил семье официальное предупреждение, обвинив их в нарушении условий аренды и «несоблюдении спокойствия жильцов». В документе упомянуты «шумовое загрязнение, беспорядки на дорогах и незаконная продажа угощений».

«Это абсурд! Мы просто хотели порадовать детей, а теперь нас могут выселить», — возмущается Николя Лоэй, 23-летний профессиональный цирковой артист.

Местные власти признали, что мэрия не была уведомлена о мероприятии, хотя в прошлые годы семья устраивала подобные декорации без проблем.

«Украшения были всегда, но в этот раз все вышло из-под контроля», — прокомментировал заместитель мэра Брахим Мутаукил.

Поддержать семью уже вышли сотни жителей — онлайн-петиция набрала более 2000 подписей. Изабель, мать семейства, говорит, что они обещают ограничить количество посетителей и разобрать декорации после праздника, чтобы не раздражать соседей.

Ранее ученые предупредили об опасных последствиях грима на Хэллоуин.

