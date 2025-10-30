На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина случайно пожертвовала £1000 на благотворительность и пожалела

Браслет из золота за £1000 случайно попал в вещи для благотворительности
close
Depositphotos

Женщина случайно отдала драгоценность на благотворительность и пожалела. Об этом она рассказала в TikTok.

Четыре месяца назад Джейд Стиббс отнесла три коробки старой одежды в контейнер для благотворительных вещей. После этого женщина больше не видела браслет из 24-каратного золота, который ей около 20 лет назад подарил друг семьи.

Все эти годы она хранила его, чтобы продать, когда цена на золото станет достаточно высокой. Момент наступил этой осенью, но женщина не смогла найти драгоценность.

«Все, что я могу вспомнить, — это то, что он упал с подоконника в одну из этих коробок, и самое интересное, что он стоил как минимум 1000 фунтов стерлингов. Возможно, даже 2000. Я не знаю, что делать», — пожаловалась Джейд.

Она призналась, что из-за финансовых трудностей рассматривала пропавший браслет как инвестицию в будущее, и теперь чувствует «себя совершенно разбитой».

Ранее блогер собрал €500 тыс. для «нуждающихся палестинцев» и потратил на машины и часы Rolex.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами