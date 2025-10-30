Женщина случайно пожертвовала £1000 на благотворительность и пожалела

Браслет из золота за £1000 случайно попал в вещи для благотворительности

Женщина случайно отдала драгоценность на благотворительность и пожалела. Об этом она рассказала в TikTok.

Четыре месяца назад Джейд Стиббс отнесла три коробки старой одежды в контейнер для благотворительных вещей. После этого женщина больше не видела браслет из 24-каратного золота, который ей около 20 лет назад подарил друг семьи.

Все эти годы она хранила его, чтобы продать, когда цена на золото станет достаточно высокой. Момент наступил этой осенью, но женщина не смогла найти драгоценность.

«Все, что я могу вспомнить, — это то, что он упал с подоконника в одну из этих коробок, и самое интересное, что он стоил как минимум 1000 фунтов стерлингов. Возможно, даже 2000. Я не знаю, что делать», — пожаловалась Джейд.

Она призналась, что из-за финансовых трудностей рассматривала пропавший браслет как инвестицию в будущее, и теперь чувствует «себя совершенно разбитой».

