Петербуржец забил знакомого ножкой от табуретки

Житель Петербурга стал фигурантом уголовного дела за жестокое избиение знакомого, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным следствия, ссора между двумя пьяными мужчинами произошла в квартире на Бестужевской улице. В ходе конфликта обвиняемый схватил ножку от табуретки и дважды ударил ею потерпевшего по голове.

Избитый мужчина не обратился к врачам, на следующий день его состояние ухудшилось, спасти петербуржца не удалось. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Фигурант полностью признал свою вину, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого в Хакасии мужчина избил собутыльника кастрюлей во время ссоры. Двое приятелей распивали спиртные напитки в многоэтажке по на улице Проточная. В какой-то момент между мужчинами возникла ссора. 35-летний абаканец схватил кастрюлю и несколько раз ударил ею 42-летнего оппонента. Пострадавшего спасли, он госпитализирован с переломами ребер и черепа, повреждениями внутренних органов, ссадинами и ушибами. Нападавшего удалось задержать

Ранее пьяный тюменец изрезал ножом приятеля.