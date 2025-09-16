На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина ударила собаку сына самурайским мечом и попала в тюрьму

Британка ударила собаку сына самурайским мечом и получила 18 мес. тюрьмы
true
true
true
close
Police Department

В Англии женщина ударила собаку сына самурайским мечом и попала в тюрьму, пишет Metro.

Как пишут СМИ, 54-летняя Алисия Дарси сама позвонила в полицию и призналась, что ударила собаку сына самурайским мечом, утверждая, будто питомец напал на нее. Однако прибывшие офицеры обнаружили совсем иную картину: животное лежало на диване в спящем положении, а клинок все еще торчал из его туловища.

На заседании Честерского королевского суда выяснилось, что женщина атаковала пса без какой-либо угрозы с его стороны. Впоследствии она призналась, что нанесла удар, когда собака отдыхала. Суд квалифицировал ее действия как причинение ненужных страданий животному.

Дарси приговорили к 18 месяцам лишения свободы и пожизненно запретили содержать домашних животных. Самурайский меч, использовавшийся в нападении, был конфискован и уничтожен.

Ранее «отвратительный» поступок женщины со шпицем осудили в соцсетях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами