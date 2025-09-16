В Англии женщина ударила собаку сына самурайским мечом и попала в тюрьму, пишет Metro.

Как пишут СМИ, 54-летняя Алисия Дарси сама позвонила в полицию и призналась, что ударила собаку сына самурайским мечом, утверждая, будто питомец напал на нее. Однако прибывшие офицеры обнаружили совсем иную картину: животное лежало на диване в спящем положении, а клинок все еще торчал из его туловища.

На заседании Честерского королевского суда выяснилось, что женщина атаковала пса без какой-либо угрозы с его стороны. Впоследствии она призналась, что нанесла удар, когда собака отдыхала. Суд квалифицировал ее действия как причинение ненужных страданий животному.

Дарси приговорили к 18 месяцам лишения свободы и пожизненно запретили содержать домашних животных. Самурайский меч, использовавшийся в нападении, был конфискован и уничтожен.

Ранее «отвратительный» поступок женщины со шпицем осудили в соцсетях.