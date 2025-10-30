В школах Москвы начали работать «современные Мойдодыры»

В трех московских школах начали работать современные роботы-уборщики, которые получили шутливое название «Мойдодыры». Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки (ДОНМ) в Telegram-канале.

«А в школах современный Мойдодыр! В обновленных московских школах № 1514, № 281 и № 1387 теперь работают роботы-уборщики», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, умные машины помогают убираться в рекреационных зонах на всех этажах во время проведения занятий. Специалисты отметили, что за день роботы обеспечивают чистоту более чем 4,8 тыс. квадратных метров. Кроме того, во время перемен они самостоятельно возвращаются на док-станцию, чтобы зарядить аккумуляторы и сменить воду.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за 10 лет портал mos.ru превратился в ядро цифровой экосистемы столицы, объединив более 450 услуг и сервисов. По его словам, цифровизация стала одним из лучших способов сделать жизнь горожан комфортнее: сегодня активно пользуются электронными услугами 91% москвичей.

Он добавил, что ресурс обеспечивает доступ к ключевым городским программам, в том числе реновации, «Московской электронной школе», «Активному гражданину» и другим сервисам.

