В московской школе произошла давка

Директор Рачевский: в школе №548 в Москве произошла давка, никто не пострадал

В школе №548 на юге Москвы произошла давка возле гардероба. Об этом сообщил директор образовательного учреждения Ефим Рачевский, передает РИА Новости.

По его словам, инцидент произошел 22 октября. Давка образовалась у гардероба, поскольку новых охранник не открыл вторую дверь. Из-за этого потоки входящих и выходящих учеников столкнулись друг с другом.

Директор школы в комментарии «Газете.Ru» рассказал, что сотрудники школы быстро разрешили ситуацию, открыв вторую дверь. Он подчеркнул, что никто из ребят не обращался к старшим с жалобами или за помощью. Рачевский отметил, что были приняты меры, чтобы ситуация не произошла повторно.

«Потоки детей разведены, усилено дежурство, охранник дополнительно проинструктирован», — заявил он.

Директор рассказал, что сейчас по факту «давки» проводится проверка и все виновные будут привлечены к ответственности.

Помимо этого, он принес извинения перед родителями воспитанников за случившееся.

Похожий случай произошел в иркутской школе №19. В здании образовалась давка в коридоре и раздевалке из-за того, что у примерно у двух тысяч учащихся уроки закончились в одно время.

Ранее в Дагестане произошла давка из-за бесплатной раздачи еды.