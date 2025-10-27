На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мэр Москвы рассказал о прогрессе сервиса mos.ru за 10 лет

Сергей Собянин: за 10 лет mos.ru стал центром цифровой экосистемы Москвы
Freepik.com

За 10 лет портал mos.ru превратился в ядро цифровой экосистемы столицы, объединив более 450 услуг и сервисов. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

«Эта история началась в 2011 году, когда у москвичей появилась возможность не выходя из дома получать единый платежный документ, записывать ребенка в первый класс и к врачу. В 2015 году мы запустили обновленную версию портала правительства Москвы — mos.ru», — отметил Собянин.

По его словам, цифровизация стала одним из лучших способов сделать жизнь горожан комфортнее: cегодня активно пользуются электронными услугами 91% москвичей.

Также с 2015 года количество обращений к mos.ru выросло в десять раз — с 80 до 852 млн запросов в год, что составляет около 100 тыс. обращений в час. Всего с 2011 года портал обработал более 5,5 млрд запросов.

Отмечается, что ресурс обеспечивает доступ к ключевым городским программам, в том числе реновации, «Московской электронной школе», «Активному гражданину», «Московскому долголетию», «Электронному дому», «Московским ярмаркам». Также на нем можно оплатить коммунальные услуги, пополнить карту «Тройка», внести парковочные платежи и штрафы.

Кроме того, для удобства горожан разработаны мобильные приложения «Моя Москва», «Госуслуги Москвы», «ЕМИАС.ИНФО», «Московская электронная школа» и «Мой id», где доступны цифровые версии документов, включая полис ОМС, СНИЛС, карту москвича и читательский билет.

Подчеркивается, что в этом году на mos.ru появился медиабанк «Мосфото» — коллекция фото- и видеоматериалов о жизни столицы. Портал также выполняет справочную функцию: в нем размещены сведения более чем о 13,2 тыс. городских организаций.

Среди новых популярных сервисов — «Мосбилет», который позволяет без наценок приобретать билеты в театры и музеи. Им уже воспользовались 6,5 млн человек. Сервис «Наша свадьба» помогает молодоженам выбрать место торжества и дату регистрации — к нему обратились уже около 1,1 млн раз.

Для людей с инвалидностью создана возможность онлайн-регистрации в реестре «Социальное такси». В разделе «Москва — детям» собраны все городские сервисы для семей, а проект «Профессиональное обучение без границ» уже помог более 46 тыс. школьников получить первую профессию.

Особое место занимает благотворительный сервис, с помощью которого горожане с 2020 года пожертвовали более 255 млн рублей.

Также на портале зарегистрировано свыше 527 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для них запущен раздел «Время возможностей для бизнеса» и упрощенный порядок размещения летних кафе, которым воспользовались более 900 площадок.

Собянин подчеркнул, что постоянное развитие платформы и появление новых сервисов обеспечивают ей лидерство в сфере электронных городских услуг не только в России, но и в мире.

