Пьяный россиянин случайно оставил в магазине пакет с пистолетами и патронами

В Симферополе 50-летний мужчина забыл в магазине пакет с пистолетами и патронами, которые планировал утопить в пруду. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Администрация одного из местных продуктовых магазинов сообщила в полицию о том, что в торговом зале кто-то оставил подозрительный пакет. Прибывшие стражи порядка нашли в этом пакете два пистолета, шесть патронов, тонометр и фотоальбом. Оперативники установили и задержали владельца этих вещей, которым оказался местный житель.

По словам задержанного, оружие и боеприпасы он нашел летом в гараже, доставшемся ему по наследству от деда. Он собирался утилизировать их в ближайшем пруду, но, будучи пьяным, забыл пакет с этими вещами в магазине. Экспертиза установила, что изъятые пистолеты являются боевым оружием, пригодным для производства выстрелов. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ — незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

