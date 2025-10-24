На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина с двумя ножами угрожал полицейскому в Тюменской области

В Тюменской области хулиган с ножами получил штрафа за угрозы полицейскому
true
true
true
close
Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

В Тюменской области мужчина угрожал полицейскому двумя ножами и отделался штрафом. Такое решение принял Ялуторовский районный суд.

Александр Зайцев попал на скамью подсудимых за то, что 22 июля текущего года нарушал общественный порядок. Прибыв по адресу, правоохранители обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения с двумя ножами в руках.

Когда полицейский пытался опросить хулигана, тот обнажил ножи и пригрозил их применить.

«Сотрудник полиции воспринял угрозу как реальную, учитывая агрессивное поведение последнего и демонстрацию ножей, — говорится в сообщении.

Мужчина не смог пояснить обстоятельства инцидента. На суде он полностью признал свою вину и попросил рассматривать дело в особом порядке. В итоге подсудимого оштрафовали на 50 тыс. рублей.

Ранее москвич напал на полицейского прямо в служебной машине.

