Самолет вылетел из Владивостока со свисающим элементом под крылом

Airbus A319 вынужденно сел в Благовещенске из-за свисающего элемента под крылом
Dark_Side/Shutterstock/FOTODOM

Самолет авиакомпании «ИрАэро» вылетел из Владивостока со свисающим элементом под крылом, который забыли поставить на место после заправки воздушного судна. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что под правой плоскостью крыла Airbus A319 болталась цепочка с лючком горловины топливного бака. По данным авторов канала, водитель перронного автобуса наблюдал свисающий элемент еще до выталкивания лайнера в зону запуска двигателей. Он сообщил об этом, но его словам не придали должного значения, сочтя информацию недостоверной.

Тревогу забили лишь спустя 40 минут после взлета, когда просмотрели запись с камер видеонаблюдения. Крышка заправочного лючка действительно была не закрыта. Диспетчеры немедленно связались с экпипажем и сообщили о случившемся у них под крылом. Вскоре борт благополучно приземлился в Благовещенске. Самолет осмотрел инженерно-технический персонал, не выявив никаких повреждений. Отмечается, что отсутствие лючка напрямую не угрожает безопасности полета, однако существенно сказывается на расходе топлива, который может вырасти на 5-10%.

До этого летевший из Санкт-Петербурга в Магнитогорск самолет совершил незапланированную посадку в Оренбурге из-за непогоды. На рейс был зарегистрирован 181 пассажир. Их разместили в отеле в Оренбурге, позже они благополучно вылетели в город следования.

Ранее самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Самаре из-за девочки.

