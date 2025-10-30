Россиянин задушил сестру во время ссоры, сбросил тело в колодец и закидал мусором

В Краснодарском крае мужчину обвинили в убийстве сестры во время ссоры

В Краснодарском крае 54-летнего мужчину обвинили в том, что он задушил 41-летнюю сестру. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 15 сентября в хуторе Нижнеглебовка. По версии следствия, мужчина и его сестра поссорились на летней кухне, и в ходе конфликта он задушил женщину. После этого он переместил ее тело на окраину хутора, чтобы сбросить в колодец. Он забросал труп мусором и газетами и попытался поджечь.

О пропаже женщины стало известно в связи с тем, что она в течение двух месяцев не получала пенсию по инвалидности. Брат умершей сначала сообщил, что та якобы уехала к родственникам в другой регион, но эта информация не подтвердилась. Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина имеет отношение к пропаже родственницы. В ходе допроса он сознался в содеянном и указал место, где спрятал тело.

Суд заключил обвиняемого под стражу. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство. Назначен комплекс необходимых экспертиз.

