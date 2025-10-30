На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Чемпион мира по джиу-джитсу обезвредил вора в метро

Daily Mail: чемпион мира по джиу-джитсу обезвредил вора в лондонском метро
true
true
true
close
ivanskoko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Лондоне чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу задержал вора, который пытался украсть телефон у женщины на станции метро, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, 29-летний Иван Скоко стал свидетелем, как мужчина попытался выхватить смартфон у пассажирки, когда та садилась в вагон. Злоумышленник действовал на перроне в час пик.

«Я услышал очень громкий крик. Женщина кричала, что ее пытаются ограбить», — вспоминает мужчина.

Иван, имеющий 15 лет опыта в боевых искусствах, мгновенно отреагировал: он схватил подозреваемого, повалил его на землю и обездвижил с помощью болевого приема. Пока он удерживал задержанного, очевидцы вызвали транспортную полицию.

Во время задержания Скоко предположил, что у мужчины может быть оружие, и предупредил его, что не стоит оказывать сопротивление. При обыске у задержанного обнаружили ржавый молоток за поясом и два смартфона.

«Я почувствовал что-то в его кармане, я предположил, что это лезвие, поэтому я держал его руку очень близко. К счастью, женщине удалось удержать свой телефон», — добавил Иван.

Представитель транспортной полиции Великобритании подтвердил, что мужчина был арестован по подозрению в краже и хранении оружия.

«Я отреагировал, чтобы помочь уязвимому человеку. Я чувствовал, что это мой долг перед обществом», — добавил британец.

Ранее на видео попал момент, как женщина обезвредила грабителя приемом из джиу-джитсу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами