Пожилая россиянка продала квартиру и на год забаррикадировалась в ней

Baza: в Москве пенсионерка на год забаррикадировалась в проданной квартире

В Москве пожилая женщина продала беременной квартиру и отказалась съезжать. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

О покупке квартиры пострадавшая задумалась перед родами. Чтобы улучшить свои жилищные условия, женщина влезла в долги и отдала пенсионерке 9 млн рублей. Перед заключением сделки покупательница решила перестраховаться и запросила у хозяйки справки от психиатра и нарколога. Врачи подтвердили вменяемость пенсионерки. Кроме того, хозяйке недвижимости неоднократно задавали вопросы, находится ли она под влиянием мошенников, на что женщина отвечала отрицательно. Для надежности покупку оформили через нотариуса, однако это не помогло.

Когда пришло время освобождать квартиру, бывшая хозяйка наотрез отказалась это делать и забаррикадировалась в ней на год, не пуская в жилище новую владелицу. Повлиять на пенсионерку смогли только решение суда о выселении и приставы, которые, по данным Baza, брали квартиру «практически штурмом». После этого женщина съехала, однако через полгода она обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной. Пенсионерка утверждает, что якобы в момент подписания договора она действовала под давлением аферистов.

Покупательница подала в суд ответный иск с требованием взыскать с бывшей хозяйки квартиры почти миллион рублей за незаконное проживание в проданной квартире и необоснованное обогащение.

Ранее в Госдуме придумали, как бороться с мошенничеством с квартирами пенсионеров.