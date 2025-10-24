В Госдуме придумали, как бороться с мошенничеством с квартирами пенсионеров

В Госдуме обсуждается возможность узаконить обязательное предоставление справки о дееспособности при сделках купли-продажи квартир, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Мы сейчас в числе других мер изучаем возможность включения в обязательный перечень документов к совершению сделки по купле-продаже недвижимости обязательного предоставления справок о дееспособности и отсутствии заболеваний, мешающих принимать решения о подобных сделках», — отметил депутат.

По его словам, одна ситуация — когда речь о признанной судом недееспособности продавца в сделке, которую затем оспаривают и признают недействительной. Такие сведения сейчас вносятся в ЕГРН, и покупатель вправе запросить у продавца соответствующую выписку, пояснил парламентарий. По его словам, отказ предоставить документ — тревожный сигнал. Если же судебного решения о недееспособности нет, но человек состоит на диспансерном учете по неврологическому или психическому заболеванию, получить такие данные можно лишь через нотариуса, уточнил Аксененко.

«Многие об этом даже не знают. Но если заранее запросить эти документы, то спустя время признать сделку недействительной из-за «прошлой» недееспособности будет куда сложнее», — подчеркнул депутат.

По его мнению, другая плоскость — мошеннические конструкции, на которые после резонансных прецедентов стали ссылаться обманутые продавцы. Риск в том, что единичные кейсы способны превратиться в удобный для злоумышленников механизм — одна и та же квартира «ходит по кругу», продается и возвращается многократно, сказал Аксененко.

«При этом чаще всего страдает именно покупатель: в подобных схемах его нередко нельзя признать потерпевшим по ст. 159 УК РФ, потому что он не является стороной договоренности между продавцом и вымогателем и не может знать, что продажа вызвана давлением третьих лиц. Ситуацию мы прорабатываем, изучаем документальную и законодательную базу по уже произошедшим инцидентам, чтобы не допустить развития потенциально массовых мошеннических схем», — заключил депутат.

