На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме придумали, как бороться с мошенничеством с квартирами пенсионеров

Депутат Аксененко: нужно узаконить подтверждение дееспособности продавцов квартир
true
true
true
close
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

В Госдуме обсуждается возможность узаконить обязательное предоставление справки о дееспособности при сделках купли-продажи квартир, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Мы сейчас в числе других мер изучаем возможность включения в обязательный перечень документов к совершению сделки по купле-продаже недвижимости обязательного предоставления справок о дееспособности и отсутствии заболеваний, мешающих принимать решения о подобных сделках», — отметил депутат.

По его словам, одна ситуация — когда речь о признанной судом недееспособности продавца в сделке, которую затем оспаривают и признают недействительной. Такие сведения сейчас вносятся в ЕГРН, и покупатель вправе запросить у продавца соответствующую выписку, пояснил парламентарий. По его словам, отказ предоставить документ — тревожный сигнал. Если же судебного решения о недееспособности нет, но человек состоит на диспансерном учете по неврологическому или психическому заболеванию, получить такие данные можно лишь через нотариуса, уточнил Аксененко.

«Многие об этом даже не знают. Но если заранее запросить эти документы, то спустя время признать сделку недействительной из-за «прошлой» недееспособности будет куда сложнее», — подчеркнул депутат.

По его мнению, другая плоскость — мошеннические конструкции, на которые после резонансных прецедентов стали ссылаться обманутые продавцы. Риск в том, что единичные кейсы способны превратиться в удобный для злоумышленников механизм — одна и та же квартира «ходит по кругу», продается и возвращается многократно, сказал Аксененко.

«При этом чаще всего страдает именно покупатель: в подобных схемах его нередко нельзя признать потерпевшим по ст. 159 УК РФ, потому что он не является стороной договоренности между продавцом и вымогателем и не может знать, что продажа вызвана давлением третьих лиц. Ситуацию мы прорабатываем, изучаем документальную и законодательную базу по уже произошедшим инцидентам, чтобы не допустить развития потенциально массовых мошеннических схем», — заключил депутат.

Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru», который выйдет в 8:00 мск.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от покупки квартир у недееспособных людей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами