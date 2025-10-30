На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пенсионер «сварился заживо» в душе отеля

Daily Mail: в США пенсионер принял душ в отеле и сварился заживо
Depositphotos

В США пенсионер «сварился заживо» в душе отеля, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел, когда 72-летний Террилл Джонсон вместе с семьей приехал в отель на выпускной своей внучки. После долгой поездки он решил принять душ. Спустя несколько минут его внук обнаружил дедушку без сознания в ванной комнате, заполненной чрезвычайно горячей водой. Семья не смогла немедленно вытащить его, так как температура воды, по оценкам, достигала около 57 градусов, что на 15 градусов превышает установленный в Калифорнии предел безопасности.

«Известно, что воздействие воды при таких температурах вызывает ожоги третьей степени в течение нескольких секунд», — указывается в судебном иске.

Родные стали свидетелями того, как кожа Джонсона отслаивалась от тела. Попытки сделать сердечно-легочную реанимацию не увенчались успехом из-за тяжести травм. Семья подала иск против отеля, обвинив его в «грубой халатности» и несоблюдении базовых норм безопасности.

Террила Джонсона помнят как жизнерадостного человека, ветерана войны во Вьетнаме, который обожал свою семью и с нетерпением ждал выпуска своей внучки. У него остались жена, с которой прожил в браке 54 года, дети и внуки.

Ранее школьник уснул рядом с зарядным устройством и получил сильный ожог.

