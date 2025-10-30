Школьник уснул рядом с зарядным устройством и получил сильный ожог

Daily Mail: в США школьник уснул рядом с зарядкой и получил сильные ожоги

Девятилетний Эштин Питтс из города Луизиана чудом выжил, когда во сне металлическая цепочка на его шее коснулась оголенных контактов зарядного устройства для планшета. Ребенок получил сильные ожоги и был срочно доставлен в больницу, пишет Daily Mail.

По словам матери мальчика, Лорен Морроу, ребенок спал рядом с подключенным к удлинителю зарядным кабелем. Ночью точка соединения штекера слегка отошла, в результате чего металлическое ожерелье мальчика коснулось токоведущих зубцов. Раздался громкий хлопок, после чего Эштин проснулся от сильного удара током.

«Я проснулся и начал трястись, и я кричал о помощи», — вспоминает школьник.

Его крики разбудили родителей, которые сначала подумали, что в дом забрался грабитель. Ребенка в срочном порядке доставили в отделение неотложной помощи, а затем перевели в ожоговый центр. Ожоги шеи и левой руки были настолько сильными, что на коже остался четкий отпечаток узора цепи.

На данный момент состояние Эштина стабилизировалось, и врачи ожидают его полного выздоровления. Мать мальчика призвала всех родителей быть бдительными и напомнила, что она всегда запрещала своим детям спать с электронными устройствами.

