В СК объяснили появление Усольцева в сети после исчезновения

В СК ответили на новые вопросы об исчезновении семьи Усольцевых
true
true
true
close
ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Телеграм-канал «Путь в Любовь. Ирина Усольцева»

Официальный представитель СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова отвергла появившиеся ранее в СМИ версии событий, связанные с исчезновением семьи Усольцевых в Красноярском крае. Об этом она рассказала в интервью «АиФ».

По словам Арбузовой, Усольцевы не оставляли записок в доме о своих намерениях, в районе поиска не нашли их вещей, кроме того, глава семьи не выходил в интернет со своего телефона после исчезновения.

«Никаких новых зацепок в деле исчезновения семьи нет», — подчеркнула она.

В СК также объяснили информацию об активности в сети после исчезновения: по информации следствия, у Усольцева было два телефона — личный, который был при нем в походе, и рабочий. Вероятнее всего, на второй «поступают звонки и идут гудки», с него мог выйти в соцсети пропавшего Сергея какой-то человек, отметила Арбузова.

В заключение пресс-секретарь рассказала, что приоритетной версией пропажи Усольцевых остается несчастный случай.

С момента пропажи семьи Усольцевых в красноярской тайге прошел месяц. Никаких следов супругов или их пятилетней дочери так и не обнаружили. Поиски были свернуты в середине октября, однако несколько дней назад их возобновили. Сейчас работы идут в радиусе 7 км от места, где в последний раз был зафиксирован сигнал телефона Сергея Усольцева. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о похожем исчезновении в районе Минской петли, где пропали Усольцевы.

