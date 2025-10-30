На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о похожем исчезновении в районе Минской петли, где пропали Усольцевы

SHOT: семья Усольцевых – не единственные, кто исчез в районе Минской петли
true
true
true
close
ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Телеграм-канал «Путь в Любовь. Ирина Усольцева»

Семья Усольцевых являются не единственными, кто загадочно исчез в районе Минской петли. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации журналистов, шесть лет назад там пропал КМС по спортивному ориентированию. Мужчину не смогли найти.

Инцидент произошел в августе 2019 года. Кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию Владимир Шатыгин с четырьмя друзьями приехал за ягодами в лес возле поселка Мина Партизанского района Красноярского края. Мужчины часто приезжали в лес и хорошо ориентировались на местности.

Они собирали ягоды, а когда вернулись к машине, поняли, что Шатыгина с ними нет. Друзья самостоятельно отправились на поиски мужчины, но попытки его обнаружить не увенчались успехом.

Спустя сутки началась поисково-спасательная операция совместно с МЧС. К работам подключились кинологи, волонтеры и местные жители. Спустя несколько дней местные рыбаки рассказали, что видели мужчину. По их словам, он якобы был ранен и вышел из леса, чтобы попросить их забинтовать рану. Из леса были слышны выстрелы.

Другие туристы и местные жители рассказывали, что тоже видели Шатыгина, однако полгода поисков не принесли результата.

Усольцевы вместе с пятилетней дочерью ушли в поход в район урочища Буратинка 28 сентября и спустя некоторое время перестали выходить на связь. Активная фаза поисков завершилась 12 октября, однако 24 октября спасатели вновь выехали в Партизанский район после обращения полиции.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее спасатель допустил, что семья Усольцевых жива.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами