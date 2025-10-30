Стало известно о похожем исчезновении в районе Минской петли, где пропали Усольцевы

SHOT: семья Усольцевых – не единственные, кто исчез в районе Минской петли

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Телеграм-канал «Путь в Любовь. Ирина Усольцева»

Семья Усольцевых являются не единственными, кто загадочно исчез в районе Минской петли. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации журналистов, шесть лет назад там пропал КМС по спортивному ориентированию. Мужчину не смогли найти.

Инцидент произошел в августе 2019 года. Кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию Владимир Шатыгин с четырьмя друзьями приехал за ягодами в лес возле поселка Мина Партизанского района Красноярского края. Мужчины часто приезжали в лес и хорошо ориентировались на местности.

Они собирали ягоды, а когда вернулись к машине, поняли, что Шатыгина с ними нет. Друзья самостоятельно отправились на поиски мужчины, но попытки его обнаружить не увенчались успехом.

Спустя сутки началась поисково-спасательная операция совместно с МЧС. К работам подключились кинологи, волонтеры и местные жители. Спустя несколько дней местные рыбаки рассказали, что видели мужчину. По их словам, он якобы был ранен и вышел из леса, чтобы попросить их забинтовать рану. Из леса были слышны выстрелы.

Другие туристы и местные жители рассказывали, что тоже видели Шатыгина, однако полгода поисков не принесли результата.

Усольцевы вместе с пятилетней дочерью ушли в поход в район урочища Буратинка 28 сентября и спустя некоторое время перестали выходить на связь. Активная фаза поисков завершилась 12 октября, однако 24 октября спасатели вновь выехали в Партизанский район после обращения полиции.

