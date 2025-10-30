В Росреестре назвали площадь пригодных для жизни земель России

Глава Росреестра Олег Скуфинский в эфире телеканала «Россия-24» сообщил, что площадь территории России, пригодной для проживания, составляет около 3,8 млн квадратных километров, или примерно 22% от общей площади страны.

По его словам, несмотря на значительные размеры пригодных для жизни территорий, в стране сохраняется дефицит земли, востребованной для реализации инвестиционных проектов, градостроительной деятельности и строительства жилья.

Скуфинский отметил, что Росреестр вместе с другими ведомствами и региональными властями проводит инвентаризацию земель, чтобы вовлечь их в экономический оборот. Он напомнил о двух действующих инициативах — проектах «Земля для стройки» и «Земля для туризма».

С 2020 года, уточнил глава ведомства, уже сформирован земельный банк под строительство площадью 192 тыс. гектаров. При этом, чтобы выполнить план по вводу 622 млн кв. м жилья к 2030 году, необходимо около 286 тыс. гектаров земли. Из них найдено порядка 190 тыс. гектаров, однако, по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина, планируется сформировать резерв почти вдвое больше — до 500 тыс. гектаров.

