Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно о росте спроса на апартаменты без окон в Москве

«НДВ»: спрос на апартаменты без окон в Москве поднялся на 2% в первом полугодии

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Спрос на апартаменты без окон в Москве в первом полугодии 2023 года вырос на 2% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом газете «Известия» заявили аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

«Апартаментов, которые не имеют окон, но пригодны для жизни ввиду наличия уборной, душа, электрической плиты и иных коммуникаций, не так много. При этом спрос на них не падает из-за их прибыльности», — отметили аналитики компании.

По словам специалистов, основными покупателями такой недвижимости становятся инвесторы, которые сдают эти апартаменты посуточно. Кроме того, чаще всего аренда таких помещений стоит дешевле, чем номера отелей в Москве, поэтому их популярность у людей только растет.

Аналитики добавили, что все предложения апартаментов без окон представлены на вторичном рынке. Причем большинство (90%) из них находятся на цокольных этажах. Основной объем подобных предложений сосредоточен в границах старой Москвы, на территориях бывших промзон.

В начале июня аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» сообщили, что во второй половине 2023 года Московский регион может ожидать дефицит дешевого жилья на вторичном рынке, так как уже сейчас наблюдается выраженный дисбаланс спроса и предложения на такую недвижимость.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях