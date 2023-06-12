Стало известно о росте спроса на апартаменты без окон в Москве

Спрос на апартаменты без окон в Москве в первом полугодии 2023 года вырос на 2% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом газете «Известия» заявили аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

«Апартаментов, которые не имеют окон, но пригодны для жизни ввиду наличия уборной, душа, электрической плиты и иных коммуникаций, не так много. При этом спрос на них не падает из-за их прибыльности», — отметили аналитики компании.

По словам специалистов, основными покупателями такой недвижимости становятся инвесторы, которые сдают эти апартаменты посуточно. Кроме того, чаще всего аренда таких помещений стоит дешевле, чем номера отелей в Москве, поэтому их популярность у людей только растет.

Аналитики добавили, что все предложения апартаментов без окон представлены на вторичном рынке. Причем большинство (90%) из них находятся на цокольных этажах. Основной объем подобных предложений сосредоточен в границах старой Москвы, на территориях бывших промзон.

В начале июня аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» сообщили, что во второй половине 2023 года Московский регион может ожидать дефицит дешевого жилья на вторичном рынке, так как уже сейчас наблюдается выраженный дисбаланс спроса и предложения на такую недвижимость.