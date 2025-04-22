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Мужчина получил ожоги 90% тела из-за взорвавшегося аккумулятора электровелосипеда

SCMP: китаец получил сильные ожоги и лишился пальцев из-за батареи электровелосипеда
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В Китае мужчина получил ожоги 90% тела из-за взорвавшегося аккумулятора от электровелосипеда, пишет South China Morning Post. Инцидент произошел, когда устройство стояло на зарядке.

Студент Уханьского городского колледжа Ду Цзюньхао снимал квартиру вместе со своим приятелем Ли Цзяцзюнем, который работал курьером и развозил заказы на электровелосипеде. Он регулярно заряжал дома аккумулятор от транспортного средства, несмотря на предупреждения друга, что это может быть опасно. В итоге однажды устройство загорелось, распространяя по дому едкий дым.

Ли успел выбежать из помещения, но Ду не смог этого сделать и получил сильные ожоги в результате пожара. Кроме того, врачам пришлось ампутировать ему два пальца на левой руке.

«Моим родителям пришлось занимать деньги везде, чтобы спасти меня, и они страдали от боли, жертвуя мне свою кожу», — рассказал Цзюньхао .

Семья пострадавшего уже потратила $380 тысяч на его лечение, а также подала в суд на Ли и производителя аккумуляторов для электровелосипедов, но безуспешно. Семья друга Ду выплатила только $1400, заявив, что у них нет больше денег.

Сам Цзяцзюнь был задержан за преступление, связанное с халатностью, повлекшее за собой тяжкие телесные повреждения. Согласно китайскому законодательству, это преступление карается максимум тремя годами лишения свободы.

Ранее в США студент устроил пожар, бросив коктейль Молотова в автосалон Tesla.

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