Россиянин пришел в гости к знакомым, надругался над двумя девочками и попал под суд

В Якутии будут судить мужчину, который надругался над двумя девочками в гостях

В Якутии перед судом предстанет 40-летний мужчина, который пришел в гости к знакомым и надругался над двумя девочками. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ноябре 2024 года, когда житель поселка Мохсоголлох пришел в гости к своим знакомым. Он воспользовался тем фактом, что взрослые не контролировали ситуацию, и, по версии следствия, надругался над двумя девочками, не достигшими 14 лет.

Позже представитель одной из пострадавших девочек обратился с заявлением в правоохранительные органы. Подозреваемый был задержан и по ходатайству следователя заключен под стражу.

Мужчина обвиняется по п. «б» ч.5 ст. 132 УК РФ. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

