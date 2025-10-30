В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр России объявил в Москве и Московский области желтый уровень погодной опасности из-за дождя, передает «Интерфакс».

31 октября в период с 9:00 до 21:00 в московском регионе ожидается дождь, местами сильный.

По данным Гидрометцентра России, днем в Москве прогнозируется до +7 градусов, ветер юго-западный 6-11 м/с.

До этого начальник ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что осень в Москве и Московской области в целом выдалась теплой. По его словам, сентябрь нас порадовал летней погодой, октябрь идет тоже в пределах нормы. Цыганков добавил, что в ноябре температура воздуха тоже будет выше нормы.

Ведущий специалист информагентства «Метео Новости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что последние числа октября в Москве и Московской области будут дождливыми.

