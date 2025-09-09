На видео попал момент, как женщина обезвредила грабителя приемом из джиу-джитсу

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
The Indian Express: костариканка обезвредила вора приемом из джиу-джитсу
В Коста-Рике женщина обезвредила грабителя приемом из борьбы джиу-джитсу, пишет The Indian Express.

Когда Сол Варгас подошла к стойке в ресторане, чтобы оплатить счёт, мужчина в красной рубашке попытался выхватить ее сумку. Однако нападение пошло не по плану: женщина среагировала мгновенно — повалила вора на пол и удерживала его, пока сотрудники ресторана вызвали полицию. На видео видно, что она использовала прием, похожий на удушающий треугольник из бразильского джиу-джитсу.

Позднее Варгас рассказала журналистам, что никогда не занималась боевыми искусствами и действовала исключительно по инстинкту. Грабитель получил травмы лица и был арестован прибывшими полицейскими. Владелец ресторана Франсиско Бермудес признался, что был поражен увиденным.

«Я потерял дар речи. Это удивило меня так же, как и всех, кто видел видео», — прокомментировал он.

Варгас призналась, что это не первый случай, когда ей пришлось защищаться: за два месяца до нападения она столкнулась с мужчиной, который домогался ее после работы. Теперь же костариканка заявила, что серьезно задумалась о занятиях боевыми искусствами.

«Никогда не знаешь, когда может произойти что-то подобное. Лучше быть готовой», — добавила она.

Ранее владеющий джиу-джитсу священник отбился от грабителя с топором.

