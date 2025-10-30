Еще одна школьница обвинила петербургского подростка в изнасиловании в сауне

«Фонтанка»: в Петербурге две школьницы обвинили в изнасиловании своего знакомого

В Петербурге 15-летнего подростка вслед за 13-летней девочкой обвинила в изнасиловании 16-летняя школьница. Об этом сообщает «Фонтанка».

В полицию обратился мужчина, сообщивший, что 28 октября пьяный подросток изнасиловал его несовершеннолетнюю дочь — девушка рассказала об этом, вернувшись домой после случившегося. По версии следствия, в преступлении мог принимать участие 16-летний приятель подозреваемого, его ищут.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый подросток, являющийся учеником восьмого класса одной из школ Невского района, задержан.

До этого того же самого школьника обвинила в изнасиловании в сауне 13-летняя девочка. Несовершеннолетняя самостоятельно обратилась в полицию за помощью, позвонив в дежурную часть в ночь на 29 октября.

Ранее карельский подросток завел девочку в заброшенное здание и изнасиловал.