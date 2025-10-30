На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нудистов арестовали после того, как они случайно разделись не на том пляже

Daily Mail: в США арестовали нудистов, раздевшихся не на том пляже
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Во Флориде шесть человек были арестованы за несанкционированную наготу после того, как они разделись не на том пляже, пишет Daily Mail.

По данным полиции, группа отдыхала в районе Little Mud Boat Ramp — примерно в километре от официально разрешенного нудистского пляжа Blind Creek Beach. Всем им предъявлены обвинения в непристойном обнажении и демонстрации половых органов.

Власти отметили, что в настоящее время на нудистском пляже ведется временная реконструкция, из-за чего часть постоянных посетителей переместилась в соседние зоны. Однако, как подчеркнули в офисе шерифа, это не дает права использовать неразрешенные участки побережья для обнажения.

С начала сентября 2025 года сотрудники полиции усилили контроль за районом, проводя пешие патрули, а также напоминая отдыхающим о размещенных знаках, указывающих границы зоны для нудистов.

«Здесь могут быть семьи с детьми, и знак ясно говорит, что нужно быть в купальнике», — прокомментировали согласные с действиями полиции граждане.

Согласно законодательству Флориды, обнажение половых органов на общественных пляжах считается правонарушением. В случае признания виновными нарушителям грозит до одного года тюрьмы и штраф до $1000.

Ранее в Германии пожаловались на нехватку нудистов.

