Нудистов арестовали после того, как они случайно разделись не на том пляже

Daily Mail: в США арестовали нудистов, раздевшихся не на том пляже

Во Флориде шесть человек были арестованы за несанкционированную наготу после того, как они разделись не на том пляже, пишет Daily Mail.

По данным полиции, группа отдыхала в районе Little Mud Boat Ramp — примерно в километре от официально разрешенного нудистского пляжа Blind Creek Beach. Всем им предъявлены обвинения в непристойном обнажении и демонстрации половых органов.

Власти отметили, что в настоящее время на нудистском пляже ведется временная реконструкция, из-за чего часть постоянных посетителей переместилась в соседние зоны. Однако, как подчеркнули в офисе шерифа, это не дает права использовать неразрешенные участки побережья для обнажения.

С начала сентября 2025 года сотрудники полиции усилили контроль за районом, проводя пешие патрули, а также напоминая отдыхающим о размещенных знаках, указывающих границы зоны для нудистов.

«Здесь могут быть семьи с детьми, и знак ясно говорит, что нужно быть в купальнике», — прокомментировали согласные с действиями полиции граждане.

Согласно законодательству Флориды, обнажение половых органов на общественных пляжах считается правонарушением. В случае признания виновными нарушителям грозит до одного года тюрьмы и штраф до $1000.

