В прокуратуре раскрыли подробности тушения пожара на острове Недоразумения

Природоохранная прокуратура Магаданской области внесла представление в министерство природных ресурсов и экологии региона в связи с многократным увеличением площади пожара на острове Недоразумения. Об этом сообщает надзорное ведомство региона в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, местные жители активно выражают обеспокоенность и сожаление по факту случившегося.

«Противопожарной службе не удалось оперативно ликвидировать возгорание, в связи с чем потребовалось вмешательство прокуратуры», — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что надзорное ведомство скоординировало работу Авиалесоохраны, указало на необходимость усиления пожарных расчетов, однако необходимых мер по пожаротушению не было принято. Из-за этого, по мнению экспертов, площадь горения увеличилась в несколько раз.

После вовлечения в инцидент прокуратуры противопожарная работа активизировалась.

Лесной пожар на острове Недоразумения в 20 километрах от Магадана произошел 29 октября. Огонь был хорошо виден с Ольского побережья острова Магадан. Предполагается, что на острове горят туристические постройки. Устранением пожара уже занимаются подразделения Авиалесоохраны МЧС.

Ранее в Якутии 52-летний мужчина бросил непотушенный окурок в селе Хаптагай и устроил пожар на площади 6 га.