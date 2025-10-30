Стали известны самые популярные среди россиян профессии

Самая популярная профессия среди российских соискателей – это менеджер по продажам. На такие вакансии за три месяца откликнулись более 11,5 млн кандидатов, что на 40% превысило показатели прошлого года, передает kp.ru со ссылкой на данные исследования аналитиков hh.ru.

Второе место в числе популярных профессий заняли программисты – такие вакансии получили более 8,5 млн откликов, что на 51% превысило прошлогодние показатели. Замыкают топ-три самых востребованных профессий менеджеры по маркетингу, собравшие более 4,5 млн откликов, что на 96% больше, чем годом ранее.

Такая ситуация объясняется сразу несколькими ключевыми факторами, в том числе низким барьером входа в профессию менеджеров по продажам, объяснил изданию ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Яков Якубович.

«В отличие от программирования или проектного управления, для старта карьеры в продажах часто не требуется узкоспециального образования или многолетнего опыта. Многие компании готовы обучать новичков «с нуля», предоставляя скрипты и технологии для работы», — пояснил он.

Вторая причина спроса на вакансии менеджеров по продажам – это возможность высокого заработка, так как уровень дохода зависит от вклада и усилий специалиста, отметил Якубович. Третьим фактором он назвал стабильно большой спрос на таких сотрудников, подчеркнув, что эта позиция является своего рода двигателем на рынке для любой компании, которая что-то производит или реализует.

До этого до этого консультант, директор управления рисками и методологией ООО «Вместе.ПРО» Владлена Рахметова предупредила, что в России складывается опасная кадровая ситуация, рынок труда перестраивается в пользу не тех профессий, в которых наиболее нуждается население. В пример эксперт привела «медицинский коллапс», отметив, что работа врачом сопряжена с дорогим и долгим обучением, целевым набором, штрафами и низкими зарплатами, в то время как обычные курьеры сегодня получают по 150-200 тысяч рублей. На этом фоне уходят из важных отраслей – таких, как медицина или образование, в более денежные и менее стрессовые направления, констатировала эксперт.

Ранее россиянам объяснили, как помочь своим детям определиться с профессией.