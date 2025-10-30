Десять уроженцев стран Центральной Азии лишили гражданства России

Десять выходцев из Центральной Азии лишили гражданства РФ за угрозу безопасности

Десять уроженцев стран Центрально-Азиатского региона лишены гражданства Российской Федерации за создание угрозы национальной безопасности страны. Об этом сообщает ЦОС ФСБ, передает РИА Новости.

Отмечается, что среди указанных лиц двое жителей Архангельской области, которые придерживаются идеологии превосходства своей национальности. Мужчины привлекались к административной и уголовной ответственности за применение насилия в отношении россиян.

В частности, российского гражданства лишен житель Тюменской области. Он пытался радикализировать членов диаспоры, а также возбудить вражду по политическим, национальным и религиозным мотивам.

У двух жителей Забайкальского края отобрали паспорта РФ после отказа исполнять обязанности по воинскому учету. Они осуждены за организацию незаконной миграции. Житель Бурятии, осужденный за участие в запрещенной экстремистской организации, также лишен гражданства. Все трое были депортированы из России.

Кроме того, гражданство прекращено находящимся в заключении жителю Камчатского края, осужденному по статье о финансирование терроризма, мужчине, который участвовал в разжигании межнациональных конфликтов в Самарской области, а также жительнице Самарской области за перечисление денег террористической организации.

Ранее правительство поддержало лишение гражданства уклонистов от воинского учета.