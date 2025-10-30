В Японии выпустили сжигающую жир воду

Японская компания выпустила воду, которая, по заявлению разработчиков, помогает уменьшить жир на животе, пишет Oddity Central.

Один из крупнейших производителей напитков в Японии — Suntory — представил новую «функциональную воду», получившую название Special Water. На первый взгляд она ничем не отличается от обычной минеральной воды — прозрачная, безвкусная и не содержащая калорий, сахара или кофеина. Однако продукт официально зарегистрирован в стране как «функциональная пища», что означает право производителя заявлять о пользе для здоровья, подтвержденной научными исследованиями.

Главная особенность Special Water — наличие в составе HMPA. Это низкомолекулярный метаболит, полученный из ферментированных рисовых отрубей. Согласно данным клинических испытаний, регулярное употребление HMPA способно улучшить распределение абдоминального жира у людей с повышенным индексом массы тела, в часобенности — снизить уровень висцерального жира, который считается наиболее опасным для здоровья.

Special Water ориентирована прежде всего на офисных сотрудников и людей с малоподвижным образом жизни. Разработчики отмечают, что напиток предназначен для тех, кто хочет поддерживать здоровье, не меняя резко привычный ритм жизни. В Suntory утверждают, что постоянное употребление воды может помочь в борьбе с избыточным весом в области живота при сохранении привычного рациона.

