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Компания из Японии создала фильтр, превращающий гневные крики в спокойную речь

Oddity Central: японская компания изобрела фильтр для превращения криков в спокойную речь

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Depositphotos

Компания из Японии разработала специальный фильтр, который превращает гневные крики в спокойную речь благодаря искусственному интеллекту, пишет Oddity Central.

Как рассказали авторы изобретения, на создание фильтра они потратили примерно три года. По словам инженеров, программа сама распознает крик человека и переводит его в спокойную речь. В первую очередь, уверяют создатели, их новшество будет опробовано на сотрудниках кол-центров, которые регулярно общаются с недовольными клиентами.

«Мы разработали систему подавления эмоций в ответ на социальную проблему притеснений клиентов в отношении сотрудников кол-центров и для их защиты», — говорится в заявлении.

Отмечается, что при этом фильтр не меняет ни одного слова, сказанного человеком, чтобы не исказить информацию.

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