В Подмосковье арестовали 18-летнего помощника мошенников, обманувших ветерана

В подмосковной Кашире суд арестовал 18-летнего жителя Москвы, подозреваемого в пособничестве мошенникам, которые обманули 101-летнюю ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщила ТАСС начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, молодого человека задержали сотрудники уголовного розыска. По решению Каширского городского суда его отправили под стражу.

По данным следствия, злоумышленники позвонили пожилой женщине, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили ее, что с ее счета якобы переводят деньги на финансирование украинской армии, и попросили «спасти» средства, передав их курьеру. Пенсионерка отдала парню 185 тыс. рублей.

Сам задержанный признался, что нашел подработку через мессенджер — ему сообщали адреса, по которым нужно было забирать деньги и переводить их «работодателю», оставляя себе процент.

Против молодого человека возбудили уголовное дело о мошенничестве. Следствие выясняет, причастен ли он к другим аналогичным преступлениям.

Ранее мошенники начали использовать дистанционный обыск для обмана россиян.