Россиянам назвали бюджетные способы навсегда избавиться от плесени в шкафах

Pravda.Ru: от плесени в шкафах можно избавиться без привлечения специалистов

Россияне часто сталкиваются с появлением плесени в шкафах, особенно в сырые сезоны, что напрямую связано с нарушением вентиляции в домах. Это опасное явление, так как плесень раздражает дыхательные пути, распространяя при этом затхлый запах. Избавиться от нее можно с помощью бюджетных средств, которые помогут устранить лишнюю влагу, рассказали эксперты Pravda.Ru.

Отметим, что плесень, которая чаще появляется осенью, является одним из факторов ухудшения здоровья россиян. Как рассказала газете «Известия» терапевт Скандинавского Центра Здоровья Мария Белая, при повышении влажности и понижении температуры споры плесени и загрязнения удерживаются в воздухе, провоцируя головные боли, одышку, перепады давления. Она посоветовала контролировать влажность, которая не должна превышать 40-50%. Если ее уровень выше 60%, то начинает разрастаться плесень, активно размножаются клещи, подчеркнула эксперт.

Для борьбы с плесенью можно использовать натуральные средства. Например, можно насыпать в хлопковые мешочки крупную морскую или каменную соль, а затем разместить ее на полках – она впитает лишнюю влагу. Также можно применить пищевую соду, активированный уголь в гранулах.

Среди других средств эксперты выделяют лаванду – по их словам, это классическое средство для ароматизации и защиты тканей. Кроме того, можно использовать высушенные цитрусовые корки и марсельское масло, которое поможет избавиться от неприятного запаха и подсушит воздух.

«Лаванда и цитрус — лучшие натуральные дезодоранты: они не просто ароматизируют, а предотвращают рост бактерий», — подчеркивают экологи-домоводы.

Также они порекомендовали не хранить влажные вещи, всегда хорошо проветривать шкафы, регулярно чистить их натуральными средствами.

