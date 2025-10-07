На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали способ, который защитит домашнее варенье от плесени

Pravda.Ru: алкоголь защитит домашнее варенье от плесени
Александр Вильф/РИА Новости

Добавление нескольких капель спиртосодержащего напитка, например, рома или коньяка, в домашнее варенье на этапе приготовления поможет защитить его от появления плесени. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, спирт будет препятствовать образованию плесени и бактерий и создаст своего рода дезинфицирующий слой на поверхности. Они советуют добавить чайную ложку напитка в разлитое по банкам и слегка остывшее варенье до закатывания крышки. При этом специалисты уточнили, что такой прием не заменяет пропаривание или надлежащую термическую обработку.

«Даже небольшое количество алкоголя эффективно подавляет рост плесени и дрожжей, которые являются главными врагами консервации. Поскольку количество спирта минимально, он полностью выветривается и не ощущается во вкусе готового продукта, сохраняя чистый вкус фруктов», — добавили в сообщении.

Доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок в беседе с «Газетой.Ru» говорил, что аспирин — это лекарственный препарат, который создает кислую среду, похожую на уксусную. С одной стороны, он помогает предотвратить брожение и вздутие крышек, а с другой, — для регулярно употребляющих такие овощи он становится не эффективным препаратом для лечения заболеваний и вызывает аллергию у тех, кто уже страдает непереносимостью этого препарата.

Ранее врач рассказала о вариантах самого полезного варенья.

