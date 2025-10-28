На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трехлетний ребенок глотал камни, пока не попал в российскую больницу

В Ставропольском крае врачи спасли ребенка, который проглотил горсть камней
Telegram-канал Минздрав Ставропольского края

В Ставропольском крае спасли ребенка с жалобами на боли и вздутие живота, сообщили в Минздраве региона.

Недавно в Ессентукскую городскую клиническую больницу поступил ребенок, который проглотил более 25 камней. Это выяснилось во время рентгенологического исследования, и его родители не знали, при каких обстоятельствах это произошло.

Врачи назначили юному пациенту очистительную и противовоспалительную терапию. Спустя несколько дней инородные тела вышли из организма естественным путем, и малышу стало значительно лучше. По словам врачей, этот случай не оказал долгосрочного влияния на здоровье ребенка.

До этого трехлетний ребенок проглотил светящуюся батарейку и оказался в больнице.

Ранее российские врачи около двух месяцев боролись за жизнь ребенка, который подавился супом.

