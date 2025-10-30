На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Поволжский маньяк» обжаловал пожизненный приговор

РИА Новости: поволжский маньяк Тагиров требует отменить пожизненный приговор
close
СУ СК по Республике Татарстан/Baza/Telegram.org

Осужденный за убийство 31 пожилой женщины Радик Тагиров, известный как «Поволжский маньяк», подал кассационную жалобу на пожизненный приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Верховного суда России.

Документ поступил в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда 27 октября. Дата рассмотрения пока не назначена.

Тагиров уже пытался обжаловать приговор, однако апелляция была отклонена. Тогда он заявил, что считает решение «незаконным и несправедливым», и настаивал на своей непричастности к преступлениям.

Верховный суд Татарстана в марте 2024 года признал Тагирова виновным в 31 убийстве, трех покушениях на убийство и 34 разбойных нападениях. Ему назначено пожизненное лишение свободы — первые 10 лет он должен провести в тюрьме, оставшийся срок — в колонии особого режима. В декабре 2024 года Четвертый апелляционный суд оставил приговор без изменений.

По данным следствия, с 2011 по 2012 год Тагиров совершал преступления в 15 городах России, в том числе в Казани, Нижнем Новгороде, Уфе, Самаре и Москве. Он проникал в квартиры пожилых женщин под видом работника коммунальной службы, убивал их и похищал деньги. Его задержали в декабре 2020 года.

Ранее Тагиров дважды привлекался к ответственности — за хранение оружия и кражу.

Ранее «Кубанский Чикатило» подхватил опасную инфекцию в психбольнице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами