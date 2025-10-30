«Поволжский маньяк» обжаловал пожизненный приговор

Осужденный за убийство 31 пожилой женщины Радик Тагиров, известный как «Поволжский маньяк», подал кассационную жалобу на пожизненный приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Верховного суда России.

Документ поступил в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда 27 октября. Дата рассмотрения пока не назначена.

Тагиров уже пытался обжаловать приговор, однако апелляция была отклонена. Тогда он заявил, что считает решение «незаконным и несправедливым», и настаивал на своей непричастности к преступлениям.

Верховный суд Татарстана в марте 2024 года признал Тагирова виновным в 31 убийстве, трех покушениях на убийство и 34 разбойных нападениях. Ему назначено пожизненное лишение свободы — первые 10 лет он должен провести в тюрьме, оставшийся срок — в колонии особого режима. В декабре 2024 года Четвертый апелляционный суд оставил приговор без изменений.

По данным следствия, с 2011 по 2012 год Тагиров совершал преступления в 15 городах России, в том числе в Казани, Нижнем Новгороде, Уфе, Самаре и Москве. Он проникал в квартиры пожилых женщин под видом работника коммунальной службы, убивал их и похищал деньги. Его задержали в декабре 2020 года.

Ранее Тагиров дважды привлекался к ответственности — за хранение оружия и кражу.

