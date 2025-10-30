В Соцфонде рассказали о выплатах для выдворенных из Латвии пенсионеров

Соцфонд: выдворенные из Латвии пенсионеры могут продолжить получать пенсию в РФ

Пенсионеры, которых выдворили из Латвии, могут продолжить получать пенсию в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Социального фонда РФ.

В публикации отмечается, что выплаты будут продолжаться независимо от наличия гражданства Российской Федерации. Для их продолжения пенсионерам необходимо обратиться в любой территориальный орган Соцфонда.

Для этого необходимо подать заявление о доставке пенсии, указав счет, открытый в российском банке. Граждане РФ могут подать такое заявление через портал госуслуг, добавили в фонде.

До этого Госдума рекомендовала правительству России проработать инструменты поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе ввести «карту российского соотечественника».

Это связано с депортацией из Латвии граждан России. В документе сказано, что Госдума решительно осуждает дискриминацию россиян со стороны латвийских властей и призывает мировое сообщество, которое мыслит здраво, осудить неонацистскую политику Риги, нарушающую права и свободы людей.

Ранее выдворенный из Латвии пенсионер рассказал об отношении к россиянам.