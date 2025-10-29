В Киеве состоялся митинг с требованием эвакуировать тела погибших военных ВСУ

Родственники украинских военнослужащих продолжают митинговать в Киеве. Об этом рассказали РИА Новости в силовых структурах РФ.

«В Киеве состоялся очередной митинг с требованием к украинскому командованию прояснить ситуацию с пропавшими без вести военнослужащими ВСУ. В акции участвовали родственники военных из различных подразделений», — сказал источник.

По его словам, они требовали в том числе провести эвакуацию с поля боя погибших.

В ходе митинга можно было заметить баннеры с символикой батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а также других украинских подразделений. Уточняется, что плакат с фотографиями пропавших военнослужащих 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ выделялся своим размером на фоне остальных.

25 октября сообщалось, что родственники украинских военных, считающихся пропавшими без вести, провели митинг на площади Независимости в Киеве. Участники акции держали флаги, плакаты с именами пропавших и требовали усиления поиска и возвращения каждого.

Ранее стало известно, что ВСУ приравнивают пропавших без вести военных к дезертирам.