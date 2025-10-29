На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском регионе внезапно «исчезло» озеро

В Вологодской области из-за ушедшей через воронку воды пропало озеро
true
true
true
close
Вепсское Шимозерье/VK

В Вытегорском районе Вологодской области «пропало» озеро Шимозеро. Кадрами водоема, в котором резко упал уровень воды, поделилась группа «Вепсское Шимозерье» в соцсети «ВКонтакте».

Площадь озера достигает 8 тысяч квадратных километров. Вода в нем иногда исчезает, поскольку Шимозеро относится к группе периодически исчезающих карстовых озер. Сток воды происходит через Черную яму — карстовую воронку. Из-за этого феномена озеро включили в реестр уникальных природных объектов; его изучают гидрологи.

Как пишет издание «Родина», когда-то в окрестностях Шимозера в своих деревнях жили представители народа вепсов, однако населенные пункты ликвидировали как «неперспективные».

До этого агентство АМНА сообщало, что в Греции нашли под заливом Средиземного моря подземное пресное озеро, возраст которого составляет 800 тысяч лет. Оно располагается на глубине от 20 до 600–700 метров под морским дном Коринфского залива.

Ранее ученые нашли подо льдами Антарктики гигантский «город» из загадочных круглых гнезд.

