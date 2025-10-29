На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Оренбургской области лесной пожар приблизился к жилым домам

В Оренбургской области лесной пожар подошел к жилым домам в районе поселка Первомайский. Об этом пишет ORSK.RU.

По данным МЧС Оренбургской области, площадь пожара составила 1 га, однако открытое горение уже ликвидировано.

Всего за сутки в Оренбургской области произошел 21 пожар, среди которых 14 техногенных и семь ландшафтных на площади 1205 га. В результате никто не пострадал.

До этого сообщалось о пожаре на остров Недоразумения, который находится в 20 километрах от Магадана. Возгорание произошло на землях лесного фонда. Предположительная причины ЧП — человеческий фактор. Как писало издание «Говорит Магадан», на острове, вероятно, горят туристические постройки.

Накануне в Санкт-Петербурге загорелась гостиница. Возгорание обстановки случилось в одной из комнат на площади 1,5 кв. м. Из-за случившегося более 150 человек были эвакуированы.

Ранее в Уфе произошел пожар в больнице.

