В Москве к пенсионерке и ее дочери подселили 17 мигрантов «для уборки»

Mash: в Москве к 100-летней женщине подселили 17 мигрантов
Shutterstock

Жительница Москвы стала фигуранткой уголовного дела после того, как у нее зарегистрировали мигрантов. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, в квартире живет 100-летняя пенсионерка и ее дочь по имени Наталья. Последняя во время общения с 35-летним местным техником пожаловалась на уборку снега. Мужчина заявил, что у него есть знакомые, которые могли бы работать, но из-за отсутствия прописки трудоустроиться они не могут.

В результате Наталья прописала в жилье 17 иностранцев, которые, по ее словам, в течение месяца жили в квартире и действительно убирали снег.

Спустя некоторое время о ситуации узнали в полиции, в отношении женщины возбудили уголовное дело. Местный техник заявил, что просил прописать только двух человек, за каждого он обещал пенсионерке по восемь тысяч рублей.

Как рассказала Наталья, она не думала, что совершает преступление. Наоборот, полагала, что помогает.

Ранее в Подмосковье в ходе рейда выявили почти 100 нелегальных мигрантов.

