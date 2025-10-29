В Подмосковье в ходе рейда выявили почти 100 нелегальных мигрантов

МВД: незаконно работавших на складе в Подмосковье 96 мигрантов вышлют из России

Правоохранители привлекли к ответственности 96 мигрантов из стран Азии, Латинской Америки и Северной Африки, незаконно работавших на складе в подмосковном Подольске. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей государственного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова в Telegram-канале ведомства.

По ее словам, в отношении мигрантов составили 46 протоколов за нарушение режима пребывания на территории России, а также за незаконное осуществление трудовой деятельности. На каждого нарушителя наложили административный штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим принудительным выдворением за пределы страны.

Петрова рассказала, что нелегальных мигрантов выявили в ходе оперативно-профилактического мероприятия, направленного на пресечение незаконной миграции в деревне Коледино.

На данный момент сотрудники ведомства проводят мероприятия для привлечения к ответственности работодателя, который незаконно привлек к трудовой деятельности иностранных граждан.

До этого сообщалось, что полиция депортирует из России свыше 150 человек после рейда против нелегальной миграции, который прошел в Донецкой народной республике. Сотрудники МВД выписали 130 постановлений об административном выдворении за пределы РФ путем самостоятельного контролируемого выезда, а также 26 постановлений о принудительном выдворении.

Ранее появились кадры задержания мигрантов в московском хостеле.