Волгоградец едва не лишился гниющего пальца из-за отказов в госпитализации

V1: в Волгограде диабетика с гниющим пальцем отказались госпитализировать
Shutterstock

В Волгограде мужчину отказывались госпитализировать несмотря на гниющий палец. Об этом сообщает V1 со ссылкой на жену пенсионера.

По словам женщины, ее супруг-диабетик попал в одну из местных больниц. Там его госпитализировали, но необходимую помощь не оказали.

«Палец был черный, смотреть страшно. Его надо было вскрывать и чистить, а они просто кололи антибиотики, ставили капельницы», – рассказала женщина.

Несмотря на плохой запах, исходивший от пальца, спустя десять дней мужчину выписали. В другом медучреждении им сообщили, что врач уходит в отпуск, в еще одной поликлинике сотрудник сам оказался на больничном.

В другом учреждении их несколько раз отправляли в поликлинику, а из нее – назад, в больницу. Позже хирург из последней посмотрел на палец и решил госпитализировать больного, после чего у пенсионера взяли анализы. В результате пациенту сделали операцию. Сейчас ему оказывают необходимую помощь.

Ранее в Крыму медики привязали пациентку к койке и не меняли подгузник.

