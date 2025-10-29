На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Якобы была буйной»: в Крыму медики привязали пациентку к койке и не меняли подгузник

Mash: в больнице Севастополя женщину привязали к койке
true
true
true

Севастополец рассказал о плохом отношении к его матери в одной из местных больниц. Об этом сообщает «Mash на волне».

Как рассказал сам мужчина, его мать попала в медучреждение в пятницу, так как у нее наблюдались проблемы с сердцем.

Спустя четыре дня сын пришел навестить родительницу, но заметил, что на ее кровати висят куски ткани, которыми, по его словам, пациентку лишили свободы.

«Медики ему заявили, что его мама якобы была буйной, поэтому и пришлось привязывать», – сообщается в публикации.

В таком состоянии женщина провела около суток.

Помимо привязывания, мужчина пожаловался на пролежни у матери. На кадрах, которые он снял, заметны кровавые раны на коже у пожилой пациентки. Сын заявил, что пострадавшей не меняли ни простыню, ни подгузник.

Журналисты обратились в медучреждение, но там их попросили написать в минздрав. Сотрудники ведомства рассказали, что знают о ситуации, но больше каких-либо комментариев не дали.

Ранее сиделка украла $16 тысяч у женщины с деменцией, потратив их на KFC и солярий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами