«Якобы была буйной»: в Крыму медики привязали пациентку к койке и не меняли подгузник

Севастополец рассказал о плохом отношении к его матери в одной из местных больниц. Об этом сообщает «Mash на волне».

Как рассказал сам мужчина, его мать попала в медучреждение в пятницу, так как у нее наблюдались проблемы с сердцем.

Спустя четыре дня сын пришел навестить родительницу, но заметил, что на ее кровати висят куски ткани, которыми, по его словам, пациентку лишили свободы.

«Медики ему заявили, что его мама якобы была буйной, поэтому и пришлось привязывать», – сообщается в публикации.

В таком состоянии женщина провела около суток.

Помимо привязывания, мужчина пожаловался на пролежни у матери. На кадрах, которые он снял, заметны кровавые раны на коже у пожилой пациентки. Сын заявил, что пострадавшей не меняли ни простыню, ни подгузник.

Журналисты обратились в медучреждение, но там их попросили написать в минздрав. Сотрудники ведомства рассказали, что знают о ситуации, но больше каких-либо комментариев не дали.

