Ревнивый ульяновец расправился с любимой, завернул в одеяло и бросил около мусорника

В Ульяновской области мужчину будут судить за избиение супруги из ревности

Житель Ульяновской области предстанет перед судом за жестокое избиение супруги. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Димитровграде. По версии следствия, у пострадавшей произошел конфликт с 45-летним сожителем. Во время ссоры ревнивый мужчина нанес возлюбленной более 170 ударов по голове и туловищу. В результате женщина не выжила.

Поняв, что сожительница не дышит, фигурант завернул ее в одеяло и бросил около мусорного бака на специальной площадке недалеко от соседнего дома. Таким образом мужчина пытался скрыть преступление, но вскоре женщину обнаружили и вышли на след ее партнера.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, фигуранта заключили под стражу. Известно, что ранее он уже был судим, статьи не уточняются.

На данный момент расследование завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Ульяновской области муж избил жену из-за ревности и лишил ее зубов.