Ревнивый ульяновец расправился с любимой, завернул в одеяло и бросил около мусорника

В Ульяновской области мужчину будут судить за избиение супруги из ревности
true
true
true
close
Shutterstock

Житель Ульяновской области предстанет перед судом за жестокое избиение супруги. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Димитровграде. По версии следствия, у пострадавшей произошел конфликт с 45-летним сожителем. Во время ссоры ревнивый мужчина нанес возлюбленной более 170 ударов по голове и туловищу. В результате женщина не выжила.

Поняв, что сожительница не дышит, фигурант завернул ее в одеяло и бросил около мусорного бака на специальной площадке недалеко от соседнего дома. Таким образом мужчина пытался скрыть преступление, но вскоре женщину обнаружили и вышли на след ее партнера.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, фигуранта заключили под стражу. Известно, что ранее он уже был судим, статьи не уточняются.

На данный момент расследование завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Ульяновской области муж избил жену из-за ревности и лишил ее зубов.

