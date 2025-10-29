На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме считают, что в России не будет работать политика «Одна семья — три ребенка»

Shutterstock

В России невозможно ввести политику «Одна семья — три ребенка» по аналогии с Китаем, где до 2015 года действовал противоположный запрет на многодетность. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его словам, в российском обществе нужно создать атмосферу, когда мужчины захотят иметь несколько детей.

«Китай — страна, существующая в парадигме восточно-деспотических ценностей. В этом нет ничего плохого, просто там другая страна, там государство привыкло указывать людям, как жить, и люди привыкли слушаться государство. В нашем обществе это невозможно, но в нашем обществе нужно создать атмосферу такую, что каждый мужчина захочет, чтобы у него в его семье было минимум три ребенка. И тогда через это мы получим спасение», — сказал он.

До этого уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова опубликовала доклад, в котором высказала мнение, что многодетным отцам необходимо предоставить возможность досрочного выхода на пенсию. При этом детский омбудсмен не назвала конкретные цифры, на сколько необходимо снизить пенсионный возраст для многодетных отцов.

Ранее Милонов заявил, что многодетные отцы в 65 лет хотят работать, а не выходить на пенсию.

